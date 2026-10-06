Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te üzüm pekmezi mesaisi başladı

        Gaziantep'te üzüm pekmezi mesaisi başladı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bağ bozumu döneminin tamamlanmasının ardından üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Gaziantep'te üzüm pekmezi mesaisi başladı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bağ bozumu döneminin tamamlanmasının ardından üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülmeye başlandı.

        Amanos Dağları'nın eteklerindeki Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahalleleri başta olmak üzere 15 mahallede yaklaşık 47 bin dekarda yetiştirilen "Antep karası", "Hatun parmağı", "kardinal" ve "sultani" cinsi üzümlerin hasadı tamamlandı.

        60 bin ton rekolte elde edilen üzümlerin bir bölümü sofralık olarak iç ve dış piyasaya gönderilirken, kalan üzümlerin önemli kısmı da pekmez yapımında değerlendiriliyor.

        İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere, ilçede üzüm üretiminin önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Üzüm hasadının ardından pekmez yapımının başladığını belirten Erdoğan, bölgede yaklaşık 8 ton pekmez üretildiğini ifade etti.

        Erdoğan, yaklaşık 8 kilogram üzümden 1 kilogram pekmez üretildiği bilgisini vererek, pekmez yapımının özellikle aileler açısından önemli bir gelir kalemi oluşturduğunu da kaydetti.

        - Geleneksel yöntemle kazanlarda kaynatılıyor

        İlçede üzüm pekmezi hazırlamak isteyen aileler, topladıkları üzümleri yıkayıp ezerek suyunu çıkarıyor. Üzüm suyu, evlerin bahçelerinde kurulan büyük kazanlarda uzun süre kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.

        Yeşilyurt Mahallesi sakinlerinden pekmez üreticisi 76 yaşındaki Ali Saydan da pekmez yapımının yıllardır sürdürülen bir gelenek olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Genellikle "Antep karası" ve "Hatun parmağı" üzümlerinden pekmez yaptıklarını anlatan Saydan, "Üzümleri topluyoruz, eziyoruz ve suyunu çıkarıyoruz. Daha sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Yaklaşık 8-10 saat süren işlemin ardından pekmezimiz hazır oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin

        Benzer Haberler

        Gaziantep Forum III, uluslararası akademisyenleri buluşturacak
        Gaziantep Forum III, uluslararası akademisyenleri buluşturacak
        HKÜ'den Tayvan ile uluslararası iş birliği
        HKÜ'den Tayvan ile uluslararası iş birliği
        GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        Irak'ın Egemenlik ve Milli Günü Gaziantep'te kutlandı
        Irak'ın Egemenlik ve Milli Günü Gaziantep'te kutlandı
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü programı düzenlendi
        Gaziantep'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü programı düzenlendi