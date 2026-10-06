HKÜ'den Tayvan ile uluslararası iş birliği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Tayvan merkezli Believe in Kindness Integration Co., Ltd. ile öğrencilere Tayvan'da uzun dönemli staj ve mesleki deneyim imkanı sunacak iş birliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında özellikle Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Restoran Yönetimi, İşletme ve Yönetim Bilimleri ile Yabancı Diller alanlarında öğrenim gören öğrenciler, uluslararası otel ve restoranlarda 6 aydan 1,5 yıla kadar staj yapabilecek.

Öğrencilere aylık ortalama 29 bin 500 NTD maaş/burs desteğinin yanı sıra program koşullarına göre konaklama, yemek ve uçak bileti desteği sağlanacak.

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HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, iş birliğiyle öğrencilerin uluslararası çalışma ortamlarını deneyimlemelerini ve mesleki yetkinliklerini küresel ölçekte geliştirmelerini hedeflediklerini belirtti.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, uluslararası staj deneyimlerini belgelendirebilecek.