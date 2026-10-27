Gaziantep'te yağma olayına karışan 8 zanlı yakalandı

Emniyetin paylaştığı görüntüde, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin belirlenmesi, belirlenen adreslerde arama yapılması ve aramalarda tabanca, pompalı tüfek ve fişek ele geçirilmesi ile zanlıların yakalanması yer alıyor.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 2 tabanca, pompalı tüfek ve 19 fişek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde nitelikli yağma suçuna yönelik operasyon düzenledi.

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