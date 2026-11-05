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        Kesinleşmiş 32 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

        Gaziantep'te çeşitli suçlardan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Kesinleşmiş 32 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

        Gaziantep'te çeşitli suçlardan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkâmil ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, yağma, hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma’ suçlarından hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

        Şüpheli şahıs, yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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