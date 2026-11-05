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        Gaziantep'te 235 hafız için icazet töreni düzenlendi

        Gaziantep'te hafızlığını tamamlayan 235 erkek öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Gaziantep'te 235 hafız için icazet töreni düzenlendi

        Gaziantep'te hafızlığını tamamlayan 235 erkek öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

        Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, burada yaptığı konuşmada, gazi şehirde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Allah'ın müminlere en büyük ikramı ve nimeti olan Kur'an-ı Kerim'i gönüllerine nakşeden öğrencilerle bir arada olduklarını ifade eden Hazırlar, öğrencilerin Kur'an'la olan yolculuklarına tanıklık etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Çocukların icazet belgelerini ömürleri boyunca iftiharla taşıyacaklarını belirten Hazırlar, şöyle konuştu:

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        "Çünkü o belgede Kur'an'a adanmış bir ömür, Kur'an'a adanmış bir hayat var. Çünkü o belgede anne babalarının duası var, anne babalarının muhabbeti var. Çünkü o belgede hocalarının emeği var, duası var. Cenabıhak bu güzelliklerle daim eylesin inşallah."

        Hazırlar, 28 Şubat sürecinde bu ülkenin Kur'an kurslarının bir bir kapatıldığı dönemlere şahit olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "İlköğretim öncesi çocukların Kur'an eğitimi almasının yasak olduğu dönemleri gördük ama bugün hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde memleketimizin Kur'an'a, Kur'an ilimlerine, o muhabbetinin bir neticesi olarak 7'den 70'e her zaman ve her yerde bütün imkanlar sonuna kadar açılmış durumda. Dolayısıyla bu nimetlerin kadrini bilmeli, şükrünü bilmeli ve bu emaneti yarınlara taşımak için gayret etmeliyiz."

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        Vali Kemal Çeber de hafızlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Rabbim bize öyle bir kitap ihsan etmiş ki, düşünmesi sevap, abdestinizi alıp dokunması sevap, bakması, dinlemesi, okuması, öğrenmesi, öğretmesi, her şeyi sevap." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Kur'an-ı Kerim'in önemine değinerek, kitabın yaşamın bir parçası haline gelmesi gerektiğini söyledi.

        İl Müftüsü Mustafa Soykök de kentte her geçen yıl hafız sayısının ve Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda elde edilen derecelerin arttığını kaydetti.

        Beştepe Millet Camisi İmam Hatibi Tayyip Hoş'un Kur'an-ı Kerim okuduğu törende, Reisü'l-Kurra Mustafa Demirkan dua etti.

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        Törene Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hafızlar ve aileleri katıldı.

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