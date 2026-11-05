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        Gaziantep Büyükşehir'in uygun fiyatlı et satış noktalarına vatandaşlardan tam not

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların temel gıda ürünlerine ekonomik ve sağlıklı şartlarda erişimini sağlamak amacıyla hizmete açılan "Haydi Sofraya" et satış noktaları, Gazianteplilerden yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyatlı ve hijyenik ürünlerden memnun kalan vatandaşlar, projenin aile bütçelerine önemli katkı sağladığını belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Gaziantep Büyükşehir'in uygun fiyatlı et satış noktalarına vatandaşlardan tam not

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların temel gıda ürünlerine ekonomik ve sağlıklı şartlarda erişimini sağlamak amacıyla hizmete açılan "Haydi Sofraya" et satış noktaları, Gazianteplilerden yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyatlı ve hijyenik ürünlerden memnun kalan vatandaşlar, projenin aile bütçelerine önemli katkı sağladığını belirtti.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in müjdesini verdiği uygun fiyatlı et satış projesi kapsamında, Çınarlı Haydi Sofraya noktası ile Düztepe Çamlık Parkı’nda oluşturulan satış alanları vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası ve Aşevi bünyesinde kurulan, tam otomasyon sistemi ve teknolojik altyapıya sahip modern et işleme tesisinde hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun olarak hazırlanan paketli ürünler, ekonomik fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında dana kıyma 670 TL, dana kuşbaşı 750 TL, kasap sucuk ise 700 TL’den satışa sunuluyor.

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        "Halkımıza büyük bir hizmet"

        Satış noktalarından alışveriş yapan vatandaşlardan Hüseyin Ademci, uygulamanın dar gelirli vatandaşlar için önemli bir imkan sunduğunu belirterek, "Belediyemize teşekkür ederiz. Halkımızın bir bölümü kasaba gidip yanaşamıyor, istediği eti alamıyordu ama burada gelip görerek alabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Geçen gün gelip gezmiştim, bugün de arkadaşımı görmesi için getirdim. Etler tesiste hazırlanıp gram gram, kilo kilo vakumlanmış şekilde gönderiliyor. Vatandaş, buraya gelip 12 kilo etini rahatça alıp gidiyor. Bu halkımıza sunulan güzel bir hizmettir" dedi.

        "Piyasaya göre daha ucuz"

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        Yıllar önce kasaplık yaptığını ifade eden Hayati Yıldırım ise fiyatların piyasa şartlarına göre oldukça makul olduğunu vurgulayarak, "Ben de yıllar önce kasaptım, şimdi bıraktım. Piyasada fiyatlar çok yüksek. Burada piyasaya göre daha ucuz. Aile ekonomisine de ciddi katkısı oluyor. Uygulamayı çok iyi gördüm ve çok sevindim, halk arasında da büyük memnuniyet var" ifadelerini kullandı.

        "Temiz, hijyenik ve gayet güzel paketlenmiş"

        Hijyen ve paketleme şartlara dikkat çeken Hasan Oğuzcan, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirerek, "Başkanımız Fatma Şahin’e ve Büyükşehir Belediyemize bu güzel proje için çok teşekkür ederiz. Diğer kasaplarla kıyaslandığında fiyatlar şu an için gayet makul. Ayrıca hijyen açısından da çok önemli bir hizmet. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu etler son derece temiz, hijyenik ve gayet güzel poşetlenmiş şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor" diye konuştu.

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        Memnun kalan vatandaşlar tekrar tercih ediyor

        Satış noktasından daha önce de alışveriş yaptığını belirten Mahmut Safioğlu ise aldığı etlerin kalitesinden ve lezzetinden çok memnun kaldığını dile getirdi. Ürünleri beğendiği için yeniden alışveriş yapmaya geldiğini ifade eden Safioğlu, sunulan hizmetten dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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