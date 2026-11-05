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        Dülük'ün potansiyeli ve geleceğe masaya yatırıldı

        Şehitkamil Belediyesi'nin de paydaşları arasında bulunduğu, Türk dünyasının ortak tarihî ve kültürel mirasının korunması, bilimsel çalışmalarla gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen I. Uluslararası Türk Dünyası Kazı Sonuçları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Dülük'ün potansiyeli ve geleceğe masaya yatırıldı

        Şehitkamil Belediyesi’nin de paydaşları arasında bulunduğu, Türk dünyasının ortak tarihî ve kültürel mirasının korunması, bilimsel çalışmalarla gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen I. Uluslararası Türk Dünyası Kazı Sonuçları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Aslansoy ve Umut Salcan, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şaban Doğan, Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev ile 6 ülkeden bilim insanları katıldı. Organizasyonda, Türk dünyasının farklı bölgelerinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının sonuçları ele alındı. Ortak tarihî mirasın arkeolojik veriler ışığında değerlendirilmesi, bilim insanları arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

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        Dülük Antik Kenti uluslararası bilim dünyasına tanıtılıyor

        Toplantı, Şehitkamil’in binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip kültürel mirasının uluslararası platformlarda tanıtılması açısından da ayrı bir önem taşıdı. Şehitkamil sınırlarında bulunan Dülük Antik Kenti, zengin arkeolojik dokusu, tarihî birikimi ve özellikle Roma döneminde önemli bir inanç merkezi olan Mithras kültüne ait kutsal alanlarıyla Anadolu arkeolojisinin dikkat çeken merkezleri arasında yer alıyor. Şehitkamil Belediyesi, Dülük Antik Kenti’nde yürütülen bilimsel kazı çalışmalarına verdiği destekle bölgenin tarihî değerlerinin ortaya çıkarılması, korunması ve tanıtılmasına katkı sunuyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen uluslararası toplantının, Dülük Antik Kenti’nde elde edilen bilimsel geniş akademik çevrelere ulaştırılmasına ve Türk dünyasındaki arkeolojik araştırmalarla ortak çalışma alanlarının geliştirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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        Ortak miras gelecek nesillere aktarılacak

        Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki kazı sonuçlarının bilimsel bir platformda buluşturulduğu organizasyon kapsamında, arkeolojik alanların korunması, belgelenmesi ve tanıtılmasına yönelik ortak çalışmaların geliştirilmesi de amaçlanıyor. Toplantının, ülkeler ve bilimsel kurumlar arasında kalıcı akademik iş birliklerinin kurulmasına zemin hazırlaması hedefleniyor.

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