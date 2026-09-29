Eğitim-Bir-Sen Giresun Şubesinden, İl Milli Eğitim Müdürü Tokgöz'e ziyaret

Sarı, ziyarette, yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmenler, öğrenciler ve aileler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eğitim-Bir Sen Giresun İl Temsilcisi Muhammet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz'ü ziyaret etti.

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