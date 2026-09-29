Eğitim-Bir-Sen Giresun Şubesinden, İl Milli Eğitim Müdürü Tokgöz'e ziyaret
Eğitim-Bir Sen Giresun İl Temsilcisi Muhammet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz'ü ziyaret etti.
Giriş: 29.09.2026 - 13:31 Güncelleme:
Eğitim-Bir Sen Giresun İl Temsilcisi Muhammet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz'ü ziyaret etti.
Sarı, ziyarette, yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmenler, öğrenciler ve aileler için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Tokgöz ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.
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