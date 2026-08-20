Giresun'da sele kapılarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi

Aracı kullanan Ahmet Yılmaz (50) ise sel sularından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı.

Törene, Hakkıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Koç, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, Kaymakam Selin Sarı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İçerisinde bulunduğu aracın sel sularıyla sürüklenmesi sonucu kaybolan ve 18 Ağustos'ta cansız bedenine ulaşılan Hakkıoğlu için ilçedeki Merkez Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

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