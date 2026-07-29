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        Giresun'da Tuana Elif'in ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı

        Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Adem Hasbaş'ın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Giresun'da Tuana Elif'in ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı

        Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Adem Hasbaş'ın yargılanmasına başlandı.

        Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Hasbaş, Tuana Elif Gülüşan Torun'un annesi Nuray ve babası Ahmet Torun ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık, olay anını çok fazla hatırlamadığını belirterek, "Pişmanım. Böyle bir şey olmasını istemedim." dedi.

        Torun'un anne ve babası ise Hasbaş hakkında şikayetlerinin devam ettiğini aktardı.

        Mahkeme heyeti, sanık Adem Hasbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Eylül'e erteledi.

        İddianamede, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.

        - Olay

        Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart 2026'da Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil, Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olmuştu.

        Tuana Elif Gülüşan Torun'un, son Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti. İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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