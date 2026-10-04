Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Tirebolu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler düzenledikleri operasyonlarda, 92,52 gram sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirirken 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen bir zanlı tutuklandı.
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