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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Tirebolu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler düzenledikleri operasyonlarda, 92,52 gram sentetik uyuşturucu ve ​​​​​​​bir hassas terazi ele geçirirken 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen bir zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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