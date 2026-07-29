Giresun'daki OSB'lerde hedef 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleşirmek

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, kentte faaliyet gösteren iki organize sanayi bölgesinde istihdam sayısını 10 bin, ihracat gelirini de 2 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.





GTSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda meclis toplantısında konuşan GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun'da faaliyet gösteren iki organize sanayi bölgesinde 77 tesis bulunduğu ve bu tesislerde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiğini ifade etti.



Çakırmelikoğlu, OSB'lerde 2025 yılının 1 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlandığına işaret ederek, 10 binin üzerinde istihdam ve 2 milyar doları aşkın ihracat hacmine ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın desteğiyle Şebinkarahisar ilçesinde OSB ihalesinin yapılacağını aktaran Çakırmelikoğlu, çalışmaların ihale sürecinin tamamlanmasının ardından 2027 yılı sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.







