Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında İstanbul Gençlikspor, Giresunspor'u deplasmanda 32-29 yendi.
Giriş: 28.11.2026 - 17:18 Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında İstanbul Gençlikspor, Giresunspor'u deplasmanda 32-29 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 15-13 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğü ele alan konuk ekip karşılaşmadan 32-29 galibiyetle ayrıldı.
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