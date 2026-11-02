Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri TSKGV'den Giresun'da "Senede Bir Gün" kampanyasına katılan işletmenin ortaklarına teşekkür plaketi

        TSKGV'den Giresun'da "Senede Bir Gün" kampanyasına katılan işletmenin ortaklarına teşekkür plaketi

        Giresun'da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) "Senede Bir Gün" kampanyasına katkıda bulunan restoranın işletmecilerine teşekkür plaketi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 17:17 Güncelleme:
        TSKGV'den Giresun'da "Senede Bir Gün" kampanyasına katılan işletmenin ortaklarına teşekkür plaketi

        Giresun'da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) "Senede Bir Gün" kampanyasına katkıda bulunan restoranın işletmecilerine teşekkür plaketi verildi.

        Espiye ilçesinde Sayime Küp ve Selma Çöğür'ün işlettiği restoranı ziyaret eden TSKGV Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, bir günlük gelirlerini kampanyaya bağışlayan işletmecilere teşekkür etti.

        Sipahioğlu, Espiye'den güzel bir kıvılcım yakıldığını belirterek, "İnşallah bu kıvılcım büyür ve bir ateşe dönüşür. Espiye'nin sesi inşallah kampanyayla duyurulur." dedi.

        İşletmecilere bereketli kazançlar dileyen Sipahioğlu, vatan sevgisinin, milli dayanışmanın ve orduya güvenin tezahür etmesi açısından kampanyanın desteklenmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

        REKLAM

        Selma Çöğür ise kampanyaya destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Mehmetçikler için yaptık. Katkımız olduysa ne mutlu bize." diye konuştu.

        Sayime Küp de "Vatanımız, bayrağımız için sonuna kadar destekçiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Erhan Sipahioğlu ile beraberindeki Çöğür ve Küp, daha sonra Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz'u makamında ziyaret etti.

        Kavanoz ve Sipahioğlu, kampanyaya destekleri nedeniyle Selma Çöğür ve Sayime Küp'e teşekkür plaketi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"

        Benzer Haberler

        Giresun'da emniyet ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi
        Giresun'da emniyet ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi
        Giresun İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı yatırım bütçesi 2,5 milyar liraya ula...
        Giresun İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı yatırım bütçesi 2,5 milyar liraya ula...
        Heyelan riski korkutuyor
        Heyelan riski korkutuyor
        Giresun'da define aranacak, bulunursa yüzde 50'si arayıcının olacak
        Giresun'da define aranacak, bulunursa yüzde 50'si arayıcının olacak
        Giresun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Giresun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi