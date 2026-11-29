Giresun’un önemli yayla turizm merkezlerinden Kulakkaya ve Kümbet yaylalarında, kış mevsiminde ulaşımın aksamaması ve ziyaretçilerin herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla kış hazırlıkları kapsamında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kulakkaya Yaylası’nda Zifin Otel’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, Dereli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tayfun Yılmaz ve Giresun Orman İşletme Müdürü Tayyar Kırveli katıldı.

Kışa Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı’nda, Kulakkaya ve Kümbet yaylalarında kış mevsiminde alınacak tedbirler, ulaşımın kesintisiz sağlanması ve bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekilen toplantıda, kış sezonuna yönelik hazırlıklar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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Sürücülere kış şartları uyarısı

Öte yandan, kış aylarında yaylalara çıkacak sürücülerin araçlarında kış lastiği bulundurmaları, zincir, çekme halatı ve takoz gibi ekipmanları yanlarında taşımaları gerektiği hatırlatıldı. Özellikle kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yüksek kesimlerde sürücülerin hızlarını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaları, takip mesafelerini korumaları ve zorunlu olmadıkça riskli hava koşullarında yola çıkmamaları önem taşıyor.

Bölgede kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek ulaşım sorunlarına karşı yol açma ve karla mücadele çalışmalarının kurumlar arası koordinasyon içerisinde yürütülmesinin, yayla turizminin kış sezonunda da kesintisiz devam etmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.