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        Hakkari'de arıcılara elektrikli tel çit desteği

        Hakkari'de arı kovanlarını yabani hayvanlardan korumak amacıyla yürütülen Çit Çektim Arılarım Güvende Projesi kapsamında arıcılara elektrikli tel çit sistemleri dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 22:21 Güncelleme:
        Hakkari'de arıcılara elektrikli tel çit desteği

        Hakkari'de arı kovanlarını yabani hayvanlardan korumak amacıyla yürütülen Çit Çektim Arılarım Güvende Projesi kapsamında arıcılara elektrikli tel çit sistemleri dağıtıldı.

        Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Akçalı köyünde düzenlenen törende projeden yararlanmaya hak kazanan arıcılara elektrikli tel çit sistemleri teslim edildi.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, törende yaptığı konuşmada, üreticilerin emeklerinin korunması ve ballarını değerinde satabilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Üretici birliklerinin hem arıcıları desteklemesi hem de ürünlerin pazarlanmasına katkı sağlaması gerektiğini ifade eden Taşyapan, "Biz istiyoruz ki çiftçilerimizin ürettiği ballar para etsin. Bölgemizde herkes bal ürettiği için bu bölgede bal satmanız mümkün değil. Onun için bizim de Arıcılar Birliğimiz var. Bu birliklerimizin amacı öncelikle çiftçi ve üreticilerimizi teşvik etmek ve korumaktır. İkinci görevleri de aslında ballarımızı pazarlayabilmektir. Bir şeyi üretmek kadar onun pazarlanması da önemlidir." dedi.

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        Elektrikli tel çit sistemleriyle arılıkları yabani hayvanlardan korumayı amaçladıklarını dile getiren Taşyapan, şunları kaydetti:

        "Bugün burada bölgelerimizde yabani hayvanlar ürettiğimiz ballarımıza zarar vermekteydi. Bunun önüne geçebilmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün yürüttüğü 'Çit Çektim Arılarım Güvende' projesiyle arılıklarımızın etrafına çit çekerek ve belirli dozda elektrik vererek yabani hayvanları buradan uzaklaştırıp çiftçilerimizin mallarını korumayı amaçladık. Hakkari'de yıllık yaklaşık bin 200 ton bal üretiliyor. 160 bin kovana sahibiz."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen de projenin Hayvancılık Genel Müdürlüğüne sunulan çalışma kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.

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        Şen, yararlanıcıların en az 50 arı kovanına sahip üreticiler arasından kura yöntemiyle belirlendiğini kaydetti.

        Tarım ve hayvancılık alanındaki destek çalışmalarının devam edeceğini bildiren Şen, farklı projeleri Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunduklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından Vali Taşyapan, bal sağım çadırını ve arılıkları gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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