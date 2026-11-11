6 Sıfır 2 Çocuk Hakları Derneği'nden Adıyaman'a kütüphane ve sosyal tesis

Hatay merkezli faaliyet gösteren 6 Sıfır 2 Çocuk Hakları Derneği, Adıyaman Belediyesi’yle imzalanan protokolü kapsamında millet bahçesindeki binayı çocuk kütüphanesi ve çocuklara yönelik sosyal tesise dönüştürecek.

Depremin izlerinin silindiği kentlerde çocukların hayatına dokunmaya devam eden 6 Sıfır 2 Çocuk Hakları Derneği, Hatay’da devam eden 5 eğitim yuvasına ek olarak yeni bir projeyi hayata geçirmek için Adıyaman Belediyesi’yle protokol imzaladı. İmzalanan protokel kapsamında; Adıyaman Belediyesi’ne ait Sümerevler Mahallesi’ndeki millet bahçesinde yer alan bina, dernek tarafından çocuk kütüphanesi ve çocuklara yönelik sosyal tesise dönüştürülecek. Protokol; belediye başkanı Abdurrahman Tutdere ve dernek başkanı Mümtaz Gövce arasında imzalandı.

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Başkan Tutdere, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şehrimize ve çocuklarımıza verdikleri güçlü destek için derneğimize teşekkür ediyor; bu anlamlı ortaklığın Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.