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        Emekli astsubay 12 yıllık hayalini gerçekleştirdi: Günde 12 saat kürek çekerek 3 bin 842 kilometre mesafeyi tamamladı

        Gaziantepli emekli astsubay Halil Uzel, 2012 yılında kurduğu hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'dan başladığı kano yolculuğunda 3 bin 842 kilometre kürek çekerek Hatay'ın Samandağ ilçesine ulaştı. Toplam 156 gün süren yolculuğunda 121 gün kürek çeken deniz tutkunu Uzel, kıyılardan hikayeler toplarken sahillerin korunması ve halkın kullanımına daha fazla açılması konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Emekli astsubay 12 yıllık hayalini gerçekleştirdi: Günde 12 saat kürek çekerek 3 bin 842 kilometre mesafeyi tamamladı

        Gaziantepli emekli astsubay Halil Uzel, 2012 yılında kurduğu hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'dan başladığı kano yolculuğunda 3 bin 842 kilometre kürek çekerek Hatay'ın Samandağ ilçesine ulaştı. Toplam 156 gün süren yolculuğunda 121 gün kürek çeken deniz tutkunu Uzel, kıyılardan hikayeler toplarken sahillerin korunması ve halkın kullanımına daha fazla açılması konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

        Gaziantepli olan ve Ankara'da büyüyen 57 yaşındaki eski Hava Kuvvetleri astsubayı Halil Uzel, çocukluk yıllarından itibaren denize duyduğu özlemi zamanla tutkuya dönüştürdü. Yaklaşık 27 yıldır dalış yapan ve 10 yılı aşkın süredir de kano sporuyla ilgilenen deniz tutkunu Uzel, 2012 yılında Türkiye kıyılarını kano ile geçme hayali kurdu. Hayalini gerçekleştirmek için uzun yıllar hazırlık yapan maceracı Uzel, 4 Haziran 2026'da İstanbul Poyrazköy'den yola çıktı. Yolculuğunda Bulgaristan sınırına kadar ilerleyen, ardından İstanbul Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'nin Avrupa kıyılarından Ege'ye ulaşan kano tutkunu Uzel, Yunanistan sınırındaki Enez'den Kuzey Ege kıyılarını takip ederek Hatay'a geldi. Samandağ ilçesi Uzunkaya mevkisinde Suriye sınırına ulaşan maceracı Uzel, 3 bin 842 kilometrelik yolculuğunu günde 12 saate yakın kürek çekerek 156 günde tamamladı. Bu sürenin 121 gününde kürek çekerek ilerleyen deniz tutkunu Uzel, günde ortalama 35 kilometre yol katetti. Zaman zaman 12 saate yakın hiç durmadan kürek çektiğini belirten maceracı Uzel, özellikle Hatay kıyılarındaki rüzgarın kendine özgü ve tehlikeli olduğunu söyledi.

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        "İstanbul Poyrazköy'den başlayıp toplam 3 bin 842 kilometrelik bu etabımı, 121 gün kürek çekerek ve toplamda 156 günde Suriye sınırına geldim"

        2012 yılında kurduğu hayali gerçekleştirmek için İstanbul'dan kanoyla çıktığı yolculuğu 3 bin 842 kilometre kat ederek tamamlayan deniz tutkunu Halil Uzel, "Uzun yıllar çeşitli doğa sporlarıyla uğraştım ve 27 yıldır dalış yapıyorum. Diğer doğa sporları arasında ise 10 yılı aşkın süredir kano ile ilgileniyorum. 2012 yılında bir hayal kurdum ve bunu gerçekleştirmek için adım adım planlama yaptım. 4 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Poyrazköy'den başlayan yolculuğumda önce Bulgaristan sınırına ulaştım. Ardından İstanbul Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'nin Avrupa kıyılarından Ege'ye ilerledim. Yunanistan sınırındaki Enez'den Kuzey Ege'ye, oradan da Hatay'ın Samandağ ilçesi Uzunkaya bölgesinde Suriye sınırına kadar geldim. Toplam 3 bin 842 kilometrelik bu etabımı, 121 gün kürek çekerek ve toplamda 156 günde tamamladım. Buradaki amacım yalnızca kendi hayalimi gerçekleştirmek değil kıyılardan hikayeler toplamak, kıyıların mevcut durumunu gözlemlemek ve bunları insanlara aktarmak istiyorum. Aynı zamanda kıyıların halkın daha fazla kullanımına açılması ve doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyorum" dedi.

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        "Zaman zaman 12 saate yakın hiç durmadan kürek çekerek günde ortalama 35 kilometre yol alıyorum"

        Gelecek yıl ki hedefini de tamamlayarak toplam 7 kilometre mesafeyi kat etmek istediğinin ifade eden Halil Uzel, "Nisan 2027'de kısmet olursa Batum'dan başlayarak İstanbul Poyrazköy'e kadar Karadeniz'in bütün kıyılarını geçmeyi planlıyorum. Ardından Marmara Denizi'nin Anadolu yakasını ve Türkiye'nin bütün adalarını kapsayan yeni bir yolculuğa çıkacağım. Bu etapta 8 bin 333 kilometreye yaklaşmayı, en az 7 bin kilometrenin üzerinde mesafe kat etmeyi hedefliyorum. Sonrasında Van Gölü'nden başlayarak Türkiye'nin bütün iç sularını geçmek ve yaklaşık 10 bin kilometrelik bir yolculuğa ulaşmak istiyorum. Türkiye'de bu kapsamda böyle bir yolculuğu gerçekleştiren ilk kişi olmayı, elimden geldiğince topluma katkı sağlamayı ve bilgi aktarmayı hedefliyorum. Yolculuğum boyunca sınırları çok zorlamadan, hava durumunu takip ederek ilerliyorum. Kullandığım uygulamalardan ve çevre halkından aldığım bilgilerle rotamı belirliyorum. Hatay bölgesinde de çok önemli bilgiler edindim. Buranın rüzgârı çok özel, kendine has ve tehlikeli. Bu nedenle planlamamı buna göre yapıyorum. Zaman zaman 12 saate yakın hiç durmadan kürek çektiğim günler oldu. Günde ortalama 3035 kilometre yol alıyorum. Deniz tutkum çocukluğumdan geliyor. Gaziantepliyim, Ankara'da büyüdüm ancak hep denize hasret yaşadım. Bu nedenle hayatım boyunca bir deniz insanı olmayı hedefledim. Elimden geldiğince bu hayalimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Şimdi buradan Ankara'ya döneceğim. Ardından Nisan ayında Karadeniz yolculuğum için yeniden yola çıkacağım" ifadelerini kullandı.

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