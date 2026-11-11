Hatay'da Asi'nin doğusundaki kentsel alan çalışmaları değerlendirildi

Görüşmede bölgenin öncelikli ihtiyaçları ve ilgili kurumların sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesi ve planlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıda Asi Nehri’nin doğusunda yer alan kentsel alanlarda yürütülen çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi. Bölgenin gelişimine yönelik devam eden çalışmalar ile planlama aşamasındaki projeler ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla "Asi’nin Doğusu Kentsel Alan Çalışmaları Toplantısı" gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.