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        Hatay'da Asi'nin doğusundaki kentsel alan çalışmaları değerlendirildi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla "Asi'nin Doğusu Kentsel Alan Çalışmaları Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Hatay'da Asi'nin doğusundaki kentsel alan çalışmaları değerlendirildi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla "Asi’nin Doğusu Kentsel Alan Çalışmaları Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Toplantıda Asi Nehri’nin doğusunda yer alan kentsel alanlarda yürütülen çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi. Bölgenin gelişimine yönelik devam eden çalışmalar ile planlama aşamasındaki projeler ele alındı.

        Görüşmede bölgenin öncelikli ihtiyaçları ve ilgili kurumların sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesi ve planlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

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