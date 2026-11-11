Payas'ta motosiklet alevlere teslim oldu
Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan motosiklet alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.
Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
Hatay’da seyir halindeyken yanmaya başlayan motosiklet alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.
Otoyol üzerinde motosiklette henüz bilinmeyen nedenle motosiklette yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen HBB itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi.
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