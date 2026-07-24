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        Antakya Medeniyetler Korosu Hatay'da sahne aldı

        Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 00:46 Güncelleme:
        Antakya Medeniyetler Korosu Hatay'da sahne aldı

        Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle EXPO Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde, şef Yılmaz Özfırat'ın yönetimindeki koro çeşitli eserler seslendirdi.

        Programda ayrıca Hatay Maarif Halk Oyunları Topluluğu, Hatay Maarif Koro ve Orkestrası ile Maarif Çocuk Korosu da sahne aldı.

        Etkinliğe, Vali Yardımcıları Emin Kaymak ve Aydın Göçer ile İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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