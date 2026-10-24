Antakya'da yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi
Hatay'ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olarak yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Giriş: 24.10.2026 - 11:03 Güncelleme:
Hatay’ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olarak yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Aydınlıkevler Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet yangını üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi.
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