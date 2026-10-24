Koruma altındaki dağ ceylanlarının yaşam alanını süren şahsa 699 bin TL ceza

Hatay'da koruma altında olan dağ ceylanlarının yaşam alanında şahsi kullanım amacıyla toprağı süren şahsa 699 bin 245 TL para cezası uygulandı.

Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında 2014 yılında kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde 13 bin 300 hektarlık alanda doğada yaşayan canlılara ev sahipliği yapıyor. Bölgede "Gazella gazella" olarak bilinen dağ ceylanların avcılığa karşı korunması için kurulan yaban koruma sahasında ilk zamanlarda dağ ceylanların sayısı 80 iken en son alınan verilere göre rakamlar bin 500'ün üzerine çıkmış durumda. Bölgenin korunması ve dağ ceylanlarına zarar verilmemesi amacıyla sürdürülen denetimler; bölgenin şahsi kullanım amacıyla izinsiz olarak sürüldüğü anlaşıldı. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından toprağı sürdüğü tespit edilen şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 TL idari işlem uygulandı.

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Konuyla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Hatay Dağ Ceylanlarını Yaşam Alanlarıyla Birlikte Koruyoruz. Ülkemizin en değerli türlerinden biri olan Hatay Dağ Ceylanlarının yaşam alanlarında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde, şahsi kullanım amacıyla izinsiz toprak sürdüğü tespit edilen bir şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 TL idari işlem uygulandı. Nesli tehlike altında bulunan ve yürüttüğümüz koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu her yıl artan Hatay Dağ Ceylanlarını yaşam alanlarıyla birlikte korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.