Dağ ceylanlarının yaşam merkezinde izinsiz toprağı süren kişiye para cezası
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koruma altındaki dağ ceylanlarının yaşam merkezinde izinsiz toprağı süren kişiye 699 bin 245 TL para cezası verildi.
HATAY’ın Kırıkhan ilçesinde koruma altındaki dağ ceylanlarının yaşam merkezinde izinsiz toprağı süren kişiye 699 bin 245 TL para cezası verildi.
Kırıkhan Dağ Ceylanı Üretim Merkezi sahasında denetim yapan ekipler, bir kişinin izinsiz toprağı sürdüğünü tespit etti. Ekipler, söz konusu kişiye 699 bin 245 bin TL idari para cezası kesti. Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nesli tehlike altında bulunan ve yürüttüğümüz koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu her yıl artan Hatay dağ ceylanlarını yaşam alanlarıyla birlikte korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” denildi.
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