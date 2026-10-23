Hatay'da depremlerin ardından 138'inci cami ibadete açıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen 138'inci cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde, deprem konutlarının inşasının ardından TOKİ tarafından yaptırılan camide çalışmalar tamamlandı.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihin en büyük ihya, inşa ve imar çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Depremin konutlar, iş yerleri, okullar, sağlık kurumları, altyapı ve tarihi eserlerde büyük hasara yol açtığını belirten Masatlı, devlet-millet dayanışmasıyla şehrin yeniden ayağa kaldırıldığını ifade etti.

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Şehrin inşasında ibadethanelerin ve sosyal donatı alanlarının da unutulmadığını vurgulayan Masatlı, "Bugün burada 138'inci camimizi açıyoruz. Diğer taraftan 51 Kur'an kursu, 14 Diyanet Gençlik Merkezi'ni de yine hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle tamamlamış olduk." dedi.

Konuşmaların ardından dualarla açılışı yapılan camide, Vali Masatlı, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ilk cuma namazı kılındı.