Hatay'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi yaralandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi yaralandı.
Karamağara Koyu'nda balık avlamak amacıyla kayalıklardan inmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ortak çalışmasıyla olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sahil güvenlik botundaki ekiplere teslim edildi.
Kıyıya çıkarılan yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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