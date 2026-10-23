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        Hatay'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Hatay'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

        Karamağara Koyu'nda balık avlamak amacıyla kayalıklardan inmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ortak çalışmasıyla olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sahil güvenlik botundaki ekiplere teslim edildi.

        Kıyıya çıkarılan yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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