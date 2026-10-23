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        MKÜ öğrencilerine destek mekanizmaları anlatıldı

        Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Hatay Yatırım Destek Ofisi tarafından, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik destek mekanizmaları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:39 Güncelleme:
        MKÜ öğrencilerine destek mekanizmaları anlatıldı

        Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Hatay Yatırım Destek Ofisi tarafından, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik destek mekanizmaları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Toplantıya DOĞAKA Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Menal Zübarioğlu ile DOĞAKA Uzmanı Buğra Han Aslan katıldı. Programda öğrencilere ajansın destek mekanizmaları, proje geliştirme süreçleri ve yararlanabilecekleri destekler hakkında bilgi verildi.

        Toplantıyla öğrencilerin proje geliştirme konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, fikirlerini projelere dönüştürmeleri ve bölgesel kalkınma çalışmalarına katkı sunmaları amaçlandı.

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        DOĞAKA'nın gençlerin proje geliştirme kapasitelerini güçlendirmek ve bölgenin kalkınma potansiyelini desteklemek amacıyla bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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