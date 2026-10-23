Arsuz mozaik kütüphanesi ve etkinlik alanı için protokol imzalandı

İlçede hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında çocukların ve gençlerin bilgiye erişiminin kolaylaştırılması, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve kültürel etkinlikler için yeni bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yapılması planlanan Mozaik Kütüphanesi ve Etkinlik Alanı’nın yapımına ilişkin protokol, Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında imzalandı.

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