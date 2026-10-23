Antakya'da kuyuya düşen at kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyuya düşen at, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Giriş: 23.10.2026 - 08:24 Güncelleme:
Hatay’ın Antakya ilçesinde kuyuya düşen at, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçede meydana gelen olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yürüttükleri koordineli çalışma sonucunda atı kuyudan çıkardı.
Kurtarılan at, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.
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