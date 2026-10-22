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        Hatay'da 1 ton 120 kilogram bozuk et ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 ton 120 kilogram bozuk et ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Hatay'da 1 ton 120 kilogram bozuk et ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 ton 120 kilogram bozuk et ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri kamyoneti uygulama noktasında durdurdu.

        Araçtaki incelemede çöp döküm sahasında imha edilmesi gereken etlerin taşındığını belirleyen ekipler, soruşturmayı derinleştirdi.

        Olayla bağlantılı bir kamyoneti daha tespit eden polis, etlerin dağıtıldığı 4 adreste inceleme yaptı.

        Muhafaza altına alınan 1 ton 120 kilogram bozuk et, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin kontrolünde imha edildi.

        Ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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