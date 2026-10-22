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        Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Defne ilçesinde evinde 2 kilo 170 gram esrar ve 23 kök skunk bitkisi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Defne ilçesinde evinde 2 kilo 170 gram esrar ve 23 kök skunk bitkisi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.T'nin ikametine operasyon düzenledi.

        Adreste 2 kilo 170 gram esrar ve 23 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

        Şüpheli M.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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