Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı
Hatay'ın Defne ilçesinde evinde 2 kilo 170 gram esrar ve 23 kök skunk bitkisi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 22.10.2026 - 12:23 Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde evinde 2 kilo 170 gram esrar ve 23 kök skunk bitkisi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.T'nin ikametine operasyon düzenledi.
Adreste 2 kilo 170 gram esrar ve 23 kök skunk bitkisi ele geçirildi.
Şüpheli M.T. gözaltına alındı.
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