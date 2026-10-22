Milli Eğitim Bakanlığı ve Akbank ileri dönüşümü mesleki eğitime taşıyor

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en kapsamlı ileri dönüşüm projelerinden biri olan "Dönüşümde Gelecek Var" projesinde yeni dönem, Milli Eğitim Bakanlığı ile Akbank arasında imzalanan protokol Hatay’da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Program kapsamında, mobilya alanında uzman bin 080 öğretmen ileri dönüşüme yönelik eğitim alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Akbank arasında "Dönüşümde Gelecek Var" projesinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla imzalanan İleri Dönüşüm Çalışmaları Protokolü uygulama aşamasına geçti. Protokol kapsamında hazırlanan İleri Dönüşüm Teknikleri Eğiticinin Eğitimi programı, Hatay’da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Tören; Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, Hatay İl Millî Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp’in katılımlarıyla gerçekleşti.

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Protokol ile MEB’in Sıfır Atık çalışmalarının önemli bir parçası olarak meslek liselerinin eğitim modelindeki ileri dönüşüm uygulamaları çeşitlendirilecek. Öğretmenler tarafından sunulacak eğitim modülüyle öğrencilerin sürdürülebilir üretim ve ileri dönüşüm alanlarındaki mevcut bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesi, mesleki becerilerinin yenilikçi uygulamalarla zenginleştirilmesi ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun yetkinliklerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin ‘Köklerden Geleceğe’ anlayışıyla; bilgi ve beceriyi değer ve erdemle buluşturan, kaynaklarını israf etmeyen, tabiatla dost ve atığı değere dönüştüren nesiller yetiştiriyoruz. MEB İklim Değişikliği Eylem Planı 20262030 doğrultusunda eğitim sistemimizin tamamını kapsayan önemli adımlar atıyoruz. Bugüne dek 45 binden fazla okulumuza temel seviye sıfır atık belgesi kazandırdık, 10 milyondan fazla öğrencimize sıfır atık eğitimi verdik, bin 544 geri dönüşüm kütüphanesi oluşturduk ve 100 bin ton atık kâğıdı yeniden ekonomiye kazandırdık. ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesiyle de kullanım ömrünü tamamlayan mobilyaları ileri dönüşüm uygulamalarıyla yeniden eğitime kazandırarak sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi uygulamalarını öğrencilerimizle buluşturuyoruz.

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COP31’e ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkemiz için bu süreci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin dönüştürücü gücünü dünyayla paylaşacağımız önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin iklim zirveleri ile çalıştaylarda geliştirdiği fikirleri COP31’e taşıyacak, Türkiye İklim Okulu’nda öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin emeğini uluslararası toplumla buluşturacağız.

Kamunun imkânları, özel sektörün katkısı ve milletimizin gönül birliği aynı hedefte buluştuğunda en çetin yolların aşılacağına inanıyor; Akbank’a ve bu anlamlı çalışmaya emek veren tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

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Öğretmenler Dönüşüme Liderlik Edecek

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp, "Akbank olarak sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor; insan için, dünyamız için kalıcı değer üretmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesinde, genel müdürlük binamızda kullanımı tamamlanan mobilyaların öğretmenlerinin rehberliğinde gençlerin ellerinde her biri yeni bir mobilyaya dönüşümüne destek olduk. 6 Şubat depremlerinden etkilenen bir bölgede dayanışmanın ve dönüşümün bir parçası olmaya çalıştık. Bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlığımızın yönlendirmesi ve desteğiyle Hatay’daki yüzlerce okula yeni mobilyalar kazandırdık ve yüz binlerce öğrencimizin öğrenme ortamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunduk.

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Bugün başlangıcını yaptığımız Eğiticinin Eğitimi programı ile projemizde yeni ve çok önemli bir döneme giriyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında, Türkiye genelinde bini aşkın öğretmenimizi ileri dönüşüm konusunda destekleyeceğiz. Öğretmenlerimiz kazandıkları bilgi ve becerileri meslek liseli gençlerimize aktaracak. Böylece ileri dönüşümü mesleki eğitimin kalıcı bir parçası hâline getirirken, geleceğin ileri dönüşüm ustalarının ve yeşil yakalı iş gücünün yetişmesine de katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Bini aşkın öğretmen ileri dönüşüm teknikleri alanında uzmanlaşacak

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İleri Dönüşüm Teknikleri Eğiticinin Eğitimi programı, Türkiye genelindeki meslek liselerinin Mobilya alanında görev yapan uzman öğretmenlere sunulacak. Programa farklı şehirlerden bin 80 öğretmenin katılması planlanıyor.

Eğitimlerde öğretmenlere; mobilyacılıkta döngüsellik, ileri ve geri dönüşüm, okul donatım malzemelerinde bakım, onarım ve yenileme, kalite kontrol ile sürdürülebilir bakım konularında teorik ve uygulamalı içerikler aktarılacak. Eğitici eğitimlerinin tamamlanmasının ardından ileri dönüşüm odaklı bir modülle meslek liselerinin bu alandaki uygulamaları çeşitlendirilecek. Böylece bu bilgi ve uygulamalı becerilerin mesleki eğitim sistemi içinde yaygınlaştırılması sağlanacak.

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Eğitimler yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilecek

Eğitim programı, farklı şehirlerde görev yapan öğretmenlerin etkin katılımını sağlamak amacıyla yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere iki ayrı formatta tasarlandı. Yüz yüze eğitimler, MEB ve Akbank iş birliğiyle kurulan ileri dönüşüm atölyesinde düzenlenirken uzaktan eğitimler, çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.

EkimAralık döneminde tamamlanması öngörülen eğitimleri tamamlayan öğretmenlere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sertifikaları sunulacak. Akbank ayrıca öğretmenlerin hazırlık süreçlerini teknolojiyle desteklemek amacıyla program kapsamında dizüstü bilgisayar desteği sağlayacak.

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Hatay’da başlayan dönüşüm Türkiye’ye yayılıyor

Akbank’ın "Dönüşümde Gelecek Var" girişimi Bankanın genel müdürlük binasının dönüşümü sırasında kullanımı tamamlanan ofis mobilyalarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla başlatıldı. Hatay’daki İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan ileri dönüşüm atölyesine ulaştırılan malzemeler, öğrenciler ve öğretmenlerinin çalışmalarıyla yeni okul mobilyalarına dönüştürüldü.

Proje kapsamında bugüne kadar üretilen 19 bin 200 okul mobilyası Hatay’daki bin 311 okula ulaştırıldı, 400 bini aşkın öğrencinin daha donanımlı eğitim ortamlarına kavuşmasına katkı sağlandı. Çalışmalar sayesinde yüzlerce ton karbon salımının önüne geçilirken, meslek liseli gençlerin sürdürülebilir üretim alanındaki deneyimleri zenginleştirildi ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.

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İleri Dönüşüm Teknikleri Eğiticinin Eğitimi programı ile "Dönüşümde Gelecek Var"ın etki alanını Türkiye genelinde yaygınlaştırmak üzere önemli bir adım atıldı.