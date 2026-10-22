Polis ekiplerinden alkollü sürücülere yönelik gece denetimi
Hatay'da polis ekipleri gece saatlerinde alkollü sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Hatay'da polis ekipleri gece saatlerinde alkollü sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından DörtyolPayas D817 kara yolu üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde motosiklet sürücülerinin kask kullanımı kontrol edilirken, sürücülere yönelik alkol denetimleri de gerçekleştirildi. Ekipler, araç sürücülerinin alkol durumunu kontrol ederek trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları, motosiklet kullanırken kask takmaları ve alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı. Trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının can güvenliğinin korunması amacıyla yapılan uygulamaların, trafik güvenliğini artırmaya yönelik sürdürüldüğü belirtildi.
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