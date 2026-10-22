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        Seyir halindeki Doblo yandı

        Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan FİAT marka hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:07 Güncelleme:
        Seyir halindeki Doblo yandı

        Hatay’da seyir halindeyken yanmaya başlayan FİAT marka hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

        Yangın; Reyhanlı İlçesi Yeni Mahalle’de yaşandı. Seyir halindeki FİAT marka Doblo model hafif ticari aracın motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, HBB İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında FİAT kullanılamaz hale geldi.

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