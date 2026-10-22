Seyir halindeki Doblo yandı
Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan FİAT marka hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.
Giriş: 22.10.2026 - 09:07 Güncelleme:
Hatay’da seyir halindeyken yanmaya başlayan FİAT marka hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Reyhanlı İlçesi Yeni Mahalle’de yaşandı. Seyir halindeki FİAT marka Doblo model hafif ticari aracın motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, HBB İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında FİAT kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ