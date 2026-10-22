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        Depremin ardından yeniden inşa edilen Antakya'yı damak çatlatan lezzetlerin kokusu sardı

        Asrın felaketinin ardından yeniden inşa edilen Hatay'ın Antakya ilçesinde kentin kültürünü ve lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen "Gastro Antakya Kültür ve Gastronomi Festivali" başladı. Tescilli 75 ürünün bulunduğu kentin sokaklarını festivalle birlikte damak çatlatan lezzetlerin kokusu sardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Depremin ardından yeniden inşa edilen Antakya'yı damak çatlatan lezzetlerin kokusu sardı

        Asrın felaketinin ardından yeniden inşa edilen Hatay'ın Antakya ilçesinde kentin kültürünü ve lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen "Gastro Antakya Kültür ve Gastronomi Festivali" başladı. Tescilli 75 ürünün bulunduğu kentin sokaklarını festivalle birlikte damak çatlatan lezzetlerin kokusu sardı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Antakya'da sosyal hayatı güçlendirmek için başlatılan çalışmalara bir yenisi eklendi. Antakya Belediyesi tarafından düzenlenen "Gastro Antakya Kültür ve Gastronomi Festivali" başladı. 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda geleneksel halk oyunlarıyla başlayan festivalde stantlar, vatandaşlara kentin tescilli 75 ürünü başta olmak üzere çeşitli lezzetleri sundu. Damak çatlatan lezzetlerin kokusunun sardığı festival alanında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İlgi gören festivalin 25 Ekim Pazar gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

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        Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, kentin depremin ardından yeniden ihya edildiğini belirterek, "6 Şubat depremlerinden sonra yaklaşık yüzde 80'i yerle bir olan şehrimizdeki iyileşmenin ve yeniden yeşermenin, ihya olmuş bir şehrin izlerini bugün hep birlikte görüyoruz. Çok kısa bir süre önce etrafımızda yıkılmış binaların, bozuk yolların olduğu, tozdan dumandan geçilmeyen bir Antakya vardı ve bu gerçeği yok sayamayız. Ancak bugün şehrimizde bu tür görüntülerden kurtulup şölenleri, etkinlikleri, sosyal faaliyetleri ve sosyalleşme çalışmalarını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Gerçekten iyileşiyoruz, üzerimizdeki travmayı atıyoruz. Bunu yapmamız da gerekiyor. Acılarımız anlatılamayacak kadar fazlaydı. Ancak sonuçta bu şehrin yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. Bugün geldiğimiz noktada şehrimiz, sizlerle ve yeni yapılarla, hayata geçirilen projelerle çok daha güzel ve yaşanabilir bir hale geliyor. Bu yüzden bu tür etkinlikleri değerli ve önemli buluyoruz. Geleneklerimizin, törelerimizin, alışkanlıklarımızın ve kültürümüzün devamı, bu tür sosyal etkinliklerle ve tanıtım çalışmalarıyla mümkün. Bunu yalnızca Antakya ile sınırlamak mümkün değil. Bugün bu vesileyle buraya gelen vatandaşlarımız, yeniden doğan bir şehri görmenin yanı sıra kültürel birikimimizi, mirasımızı oluşturan yemeklerimizi, geleneklerimizi ve kültürel yapımızı da yakından tanıyor. Antakya'nın bir gerçeği var. Depremin en kötü günlerinde bile insanımız bu şehri terk etmedi. Yemek kültüründen ve toplumsal duyarlılığından hiçbir zaman vazgeçmedi ve hep direndi. Bugün geldiğimiz noktada da bunun sonuçlarını hep birlikte görüyoruz" dedi.

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        Eşsiz lezzetleri tatmaya vatandaşları davet eden şef Eren Arslanhan, "Gastronominin kalbi Antakya'dayız. Depremden sonra yeniden ayağa kalktık ve şehrimizi tanıtmak amacıyla buradayız. Herkesi lezzetleri tatmaya davet ediyoruz. Sac oruğu yapıyoruz, meşhur lezzeti. İçi ve dışı et, salçamızla birlikte enfes bir lezzet oluşuyor" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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