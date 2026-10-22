Kırıkhan'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'da otomobille çarpıştıktan sonra tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hatay’da otomobille çarpıştıktan sonra tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesindeki Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeyken trafikteki başka bir otomobille çarpışan otomobil tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçta yaralanan vatandaşı kurtardı.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.
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