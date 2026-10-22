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        Kırıkhan'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Hatay'da otomobille çarpıştıktan sonra tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Kırıkhan'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Hatay’da otomobille çarpıştıktan sonra tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, Kırıkhan ilçesindeki Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeyken trafikteki başka bir otomobille çarpışan otomobil tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçta yaralanan vatandaşı kurtardı.

        Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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