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        Hatay'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 11 Suriye uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Hatay'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 11 Suriye uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatından alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, insansız hava aracı destekli arazi arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

        Yapılan çalışmalarla yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 Suriye uyruklu yakalandı.

        Yakalanan 11 kişi, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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