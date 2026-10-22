Hatay'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 11 Suriye uyruklu yakalandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 11 Suriye uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatından alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, insansız hava aracı destekli arazi arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalarla yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 Suriye uyruklu yakalandı.
Yakalanan 11 kişi, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.
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