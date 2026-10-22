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        Payas'ta halk eğitim merkezi ve öğrenci pansiyonu inşaatında sona yaklaşıldı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas'ta yapımı devam eden 8 derslikli Halk Eğitim Merkezi ile 200 yataklı öğrenci pansiyonu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Payas'ta halk eğitim merkezi ve öğrenci pansiyonu inşaatında sona yaklaşıldı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas’ta yapımı devam eden 8 derslikli Halk Eğitim Merkezi ile 200 yataklı öğrenci pansiyonu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

        İnşaat alanlarını gezen Vali Masatlı, yetkililerden çalışmaların son durumu ve projelerin tamamlanma süreçleri hakkında bilgi aldı.

        Yatırımların eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması açısından önem taşıdığını belirten Masatlı, öğrencilerin modern, güvenli ve donanımlı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Masatlı, 200 yataklı öğrenci pansiyonunun öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına cevap vereceğini, Halk Eğitim Merkezinin ise hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katkı sunacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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