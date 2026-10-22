Payas'ta halk eğitim merkezi ve öğrenci pansiyonu inşaatında sona yaklaşıldı

Yatırımların eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması açısından önem taşıdığını belirten Masatlı, öğrencilerin modern, güvenli ve donanımlı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas’ta yapımı devam eden 8 derslikli Halk Eğitim Merkezi ile 200 yataklı öğrenci pansiyonu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

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