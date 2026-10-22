Yayladağı'nda samanlık yangını yaşandı

Yangın, ilçeye bağlı Bozlu Mahallesi’nde bulunan samanlıkta meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale etti.

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