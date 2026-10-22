Yayladağı'nda samanlık yangını yaşandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Giriş: 22.10.2026 - 14:05 Güncelleme:
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, ilçeye bağlı Bozlu Mahallesi’nde bulunan samanlıkta meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale etti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
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