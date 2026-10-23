Dörtyol'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Numune Evler Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçlarda bulunan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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