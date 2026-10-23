Dörtyol'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Giriş: 23.10.2026 - 08:23 Güncelleme:
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Numune Evler Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçlarda bulunan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaza yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
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