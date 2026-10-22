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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 22:26 Güncelleme:
        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

        Operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda, 253,20 gram sentetik uyuşturucu, 109,95 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 3 sentetik ecza ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.B.Ö, F.B, M.H, M.E, E.K.B. ve M.I, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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