Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 22.10.2026 - 18:54 Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.G. (51) yönetimindeki otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde G.A. (33) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile G.A'nın kullandığı otomobildeki D.A. (3) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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