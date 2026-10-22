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        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 18:54 Güncelleme:
        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.G. (51) yönetimindeki otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde G.A. (33) idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile G.A'nın kullandığı otomobildeki D.A. (3) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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