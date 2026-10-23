Hatay Öğretmen Akademilerinin yeni eğitim yılı açıldı

Hatay Öğretmen Akademilerinin 20262027 eğitimöğretim yılı açılış programı gerçekleştirildi.

Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek, eşi Mehtap Şimşek, il ve ilçe protokolü, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Vali Masatlı, öğretmenlerin çocukların bilgi edinmesi, karakter gelişimi ve hayata hazırlanmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti. 6 Şubat depremlerinin eğitim altyapısında meydana getirdiği hasara değinen Masatlı, öğretmenlerin zorlu süreçte gösterdiği fedakarlığa dikkat çekti.

Eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını ifade eden Masatlı, öğrencilerin sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşımın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ele alınmasının önemine değindi.

REKLAM

Hatay Öğretmen Akademilerinin öğretmenler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak mesleki gelişime katkı sunacağını belirten Masatlı, "Maarifin Kalbinde Oyun" teması kapsamında oyunun çocukların öğrenme isteği ve yeteneklerini keşfetmesindeki rolüne de dikkat çekti.

Program, açılış konuşmalarının ardından sona erdi.