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        Balık tutmaya giderken kayalıklardan düşen şahıs yaralandı

        Hatay'da Karamağara Koyu'nda balık tutmaya giderken kayalıklardan 3 metre aşağıya düşen şahıs yaralandı. Yaralı adam, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 08:44 Güncelleme:
        Balık tutmaya giderken kayalıklardan düşen şahıs yaralandı

        Hatay’da Karamağara Koyu’nda balık tutmaya giderken kayalıklardan 3 metre aşağıya düşen şahıs yaralandı. Yaralı adam, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

        Yayladağı ilçesinde Karamağara Koyu’nda denizde balık tutmaya giderken kayalıklardan 3 metre aşağıya düşen şahıs yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kayalıklardan sedye yardımıyla taşınarak kurtarılan adam, balıkçı teknesine ulaştırıldı ve sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Karaya güvenli şekilde ulaştırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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