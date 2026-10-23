Payas ilçe jandarma komutanlığı binasında sona yaklaşıldı
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas ilçesinde yapımı devam eden ilçe jandarma komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu.
Giriş: 23.10.2026 - 08:38 Güncelleme:
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas ilçesinde yapımı devam eden ilçe jandarma komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu.
İnşaat alanını gezen Vali Masatlı, yetkililerden çalışmaların son durumu ve yapım süreci hakkında bilgi aldı.
Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla jandarma teşkilatının hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.
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