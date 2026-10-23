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        Payas ilçe jandarma komutanlığı binasında sona yaklaşıldı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas ilçesinde yapımı devam eden ilçe jandarma komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 08:38 Güncelleme:
        Payas ilçe jandarma komutanlığı binasında sona yaklaşıldı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas ilçesinde yapımı devam eden ilçe jandarma komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu.

        İnşaat alanını gezen Vali Masatlı, yetkililerden çalışmaların son durumu ve yapım süreci hakkında bilgi aldı.

        Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla jandarma teşkilatının hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.

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