Kırıkhan'da metruk binadan alevler yükseldi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Giriş: 23.10.2026 - 08:45 Güncelleme:
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, ilçeye bağlı Kamışlar Mahallesi’nde bulunan metruk binada meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.
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