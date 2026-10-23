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        Motosikletle gelip köpeği çalan hırsızlara sitem: "Köpek çalmak nedir"

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir ailenin 2 yıldır baktığı golden cinsi "Tomi" isimli köpek, motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Köpeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, aile Tomi'nin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Motosikletle gelip köpeği çalan hırsızlara sitem: "Köpek çalmak nedir"

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir ailenin 2 yıldır baktığı golden cinsi "Tomi" isimli köpek, motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Köpeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, aile Tomi'nin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

        Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Aleyna Çetil'e, 2 yıl önce nişanlısı tarafından golden cinsi bir köpek hediye edildi. Ailenin Tomi adını verdiği köpek, kısa sürede evin bir parçası oldu. Dün akşam saat 22.45 sıralarında Tomi'nin evde olmadığını fark eden aile, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde motosikletle gelen 2 kişiden birinin çevreyi kontrol ettikten sonra cebinden çıkardığı tasmayı köpeğe taktığı, ardından Tomi'yi motosiklete alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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        Olayın ardından polis ekiplerine şikayette bulunan Çetil ailesi, 2 yıldır baktıkları köpeklerinin bulunmasını bekliyor.

        "Başka bir şey çal, köpek çalmak nedir"

        Tomi'nin aileleri için çok değerli olduğunu belirten Yakup Çetil, "Akşam saat 22.45 sıralarında mahallemizden Tomi'yi çaldılar. Yanlarında tasma ile gelmişler. Köpeğimiz tasmasız gezerdi. O bizim ailemizin maskotuydu. Çocuklarımız köpeğin çalındığını öğrenince üzüntüden uyuyamadı. İşimizi gücümüzü bırakıp köpeğimizin peşine düştük. Köpek çalmak nedir, başka bir şey çal, anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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