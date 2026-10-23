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        Hatay'da otomobilin çarptığı anne ve kızı öldü

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 23:21 Güncelleme:
        Hatay'da otomobilin çarptığı anne ve kızı öldü

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti.

        A.Y. idaresindeki otomobil, Reyhanlı-Antakya kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Yetek (36) ile 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan anne ve kızı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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