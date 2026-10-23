Hatay'da otomobilin çarptığı anne ve kızı öldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti.
A.Y. idaresindeki otomobil, Reyhanlı-Antakya kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Yetek (36) ile 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan anne ve kızı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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