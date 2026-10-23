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        Hatay'da anne ile 4 yaşındaki kızına otomobil çarptı: Anne öldü kızı ağır yaralandı

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil, bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 4 yaşındaki kızına çarptı. Kazada anne Ayşe Yetek öldü, yaralanan kız çocuğu Meryem Azra Yetek ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sürücü A.Y., mahallelinin tepkisi üzerine otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:10 Güncelleme:
        Hatay'da anne ile 4 yaşındaki kızına otomobil çarptı: Anne öldü kızı ağır yaralandı

        HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde otomobil, bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 4 yaşındaki kızına çarptı. Kazada anne Ayşe Yetek öldü, yaralanan kız çocuğu Meryem Azra Yetek ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sürücü A.Y., mahallelinin tepkisi üzerine otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Reyhanlı- Antakya karayolu Konuk Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. (21) yönetimindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, Antakya yönünde seyir halindeyken, bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Yetek (36) ile kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve kızı ağır yaralanırken, sürücü A.Y. çevredekilerin tepki göstermesi üzerine aracı bırakıp kaçtı.

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        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Antakya’daki hastanelere kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen anne Ayşe Yetek hayatını kaybederken, kızı Meryem Azra Yetek ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücü A.Y.’yi'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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