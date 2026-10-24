Hatay'da deprem sonrası inşa edilen 138. cami ibadete açıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yeniden inşa çalışmalarının ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yatırımların sürdüğünü belirtti. Masatlı, caminin mahalle sakinlerinin ibadet hayatına katkı sağlayacağını ifade etti.

Programda konuşan İl Müftüsü Necati Şafak, camilerin mahallelerin manevi hayatındaki önemine dikkat çekerek caminin hayırlı olmasını diledi ve yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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